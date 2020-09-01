وزارة التضامن تعرض 40 فيلما في "سينما الأربعاء"
كتب:
نجلاء فتحي
09:26 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى
ضمن فعاليات ساقية الصاوي "سينما الأربعاء"؛ تعرض وزارة التضامن الاجتماعي عددا من أفلامها؛ حيث سيجري عرض 40 فيلماً أيام الأربعاء طوال شهر سبتمبر.
ومن ضمن هذه الأفلام:
- "مستورة" الحاصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مونتاج بمهرجان الساقية 2015، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة السينمائي الدولي والمشارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان 2017.
- "فرصة تانية" الحاصل على أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي.
- "ست الحبايب" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.
- أفلام حياة كريمة.
- "عطاء".
- "ديارنا الفيوم".
- "نساء التضامن".
- "أطفال بلا مأوى".
- "كرامة".
- "احنا معاك".
- "5 %".
- "الغالية".
- "بيتك".
- "وين مطروح".
- "ديارنا أسوان".
- "روضة السيدة".
- "لأبعد نقطة".
- "آمال بسيطة".
- "أمي".
- "سكن كريم".