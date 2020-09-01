وزارة التضامن تعرض 40 فيلما في "سينما الأربعاء"

ضمن فعاليات ساقية الصاوي "سينما الأربعاء"؛ تعرض وزارة التضامن الاجتماعي عددا من أفلامها؛ حيث سيجري عرض 40 فيلماً أيام الأربعاء طوال شهر سبتمبر.

ومن ضمن هذه الأفلام:

- "مستورة" الحاصل على جائزة أفضل فيلم وأفضل مونتاج بمهرجان الساقية 2015، وجائزة أفضل موضوع بمهرجان طنجة السينمائي الدولي والمشارك بركن الفيلم القصير بمهرجان كان 2017.

- "فرصة تانية" الحاصل على أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي.

- "ست الحبايب" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

- أفلام حياة كريمة.

- "عطاء".

- "ديارنا الفيوم".

- "نساء التضامن".

- "أطفال بلا مأوى".

- "كرامة".

- "احنا معاك".

- "5 %".

- "الغالية".

- "بيتك".

- "وين مطروح".

- "ديارنا أسوان".

- "روضة السيدة".

- "لأبعد نقطة".

- "آمال بسيطة".

- "أمي".

- "سكن كريم".