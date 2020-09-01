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محمود مسلم

الزراعة تعلن أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية.. أقل من العام الماضي

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الوطن
03:36 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
التقاوي الزراعية

التقاوي الزراعية

اعلن د حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي فإن الإدارة تقوم بتوفير تقاوى منتقاة عالية الإنتاجية مع ضروة الالتزام بإتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى انتاحية

‏واضاف ابراهيم ان أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من اجل دعم المزارعين كما أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح ‏ واسعار تقاوي المحاصيل الشتوية موسم 20/21 جاءت على النحو التالي: ‏ القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنية ‏الفول البلد جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنية ‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنية ‏البرسيم المصري جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنية ‏البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة احمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو 370 جنية ‏الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنية ‏البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنية وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالاسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على ارقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710او الإدارة العامة للتسويق 0235694050

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