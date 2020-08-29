"الزراعة" تصدر نشرة فنية لمزارعي الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية و الصيفية مراعاتها، خلال شهر سبتمبر. وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

محاصيل العلف الصيفية:

• أخذ آخر حشة في محاصيل العلف الصيفية.

• حصاد المساحات المخصصة لإنتاج البذرة في كل محاصيل العلف الصيفية.

• تجفيف محاصيل العلف الصيفية إستعداد للدراس وغربلة المحاصيل الختلفة من محاصيل العلف.

البرسيم المسقاوي:

• تجهيز الأرض من حرث وتزحيف وإضافة 150-200كجم سوبر فوسفات أثناء تجهيز الأرض، 50-75كجم سلفات بوتاسيوم أثناء تجهيز الأرض.

• يتم تقسيم الأرض إلي أحواض وتكون جاهزة للزراعة.

• يتم معاملة البذرة بالعقدين قبل الزراعة مباشرة.

• تبدأ زراعة البرسيم في العشرة أيام الأخيرة من سبتمبر.

البرسيم الحجازي :

• إعداد الأرض للزراعة.

• تسميد البرسيم الحجازي كالآتي:-

إضافة 30-40م3 سماد بلدي وتوزيعها جيداً قبل إجراء عملية الحرث.

- إضافة سوبر فوسفات 200-300كجم سوبر فوسفات.

50-100كجم لفدان.

- إضافة سلفات النشادر 100كجم للفدان.

- إضافة سلفات ماغنسيوم 25كجم للفدان.

- إضافة كبرتيت زراعي 50كجم للفدان.

كل الأسمدة السابقة يتم تجهيزها وحرثها في التربة مع السيلاج البلدي.

• أنسب ميعاد لزراعة البرسيم الحجازي من متصف سبتمبر حتي آخر أكتوبر.

• معاملة البذرة بالعقدين بمعدت 2كيس /فدان.

• تتم الزراعة بمعدل 25 كجم في الراضي الرملية ، 20كجم في الأرض التي تمت زراعتها قبل ذلك.

• تتم الزراعة بالسطارة أو البدار.

• يتم الري بعد الزراعة مباشرة ويحتاج الفدان يومياً إلي 25م3 من الماء وتزداد في الصيف إلي 30- 40 م3 يومياً حسب درجات الحرارة.