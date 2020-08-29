"الزراعة" تصدر نشرة فنية لمزارعي الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية
كتب:
الوطن
09:02 م | السبت 29 أغسطس 2020
الزراعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الأعلاف الخضراء الشتوية و الصيفية مراعاتها، خلال شهر سبتمبر. وتمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
محاصيل العلف الصيفية:
• أخذ آخر حشة في محاصيل العلف الصيفية.
• حصاد المساحات المخصصة لإنتاج البذرة في كل محاصيل العلف الصيفية.
• تجفيف محاصيل العلف الصيفية إستعداد للدراس وغربلة المحاصيل الختلفة من محاصيل العلف.
البرسيم المسقاوي:
• تجهيز الأرض من حرث وتزحيف وإضافة 150-200كجم سوبر فوسفات أثناء تجهيز الأرض، 50-75كجم سلفات بوتاسيوم أثناء تجهيز الأرض.
• يتم تقسيم الأرض إلي أحواض وتكون جاهزة للزراعة.
• يتم معاملة البذرة بالعقدين قبل الزراعة مباشرة.
• تبدأ زراعة البرسيم في العشرة أيام الأخيرة من سبتمبر.
البرسيم الحجازي :
• إعداد الأرض للزراعة.
• تسميد البرسيم الحجازي كالآتي:-
إضافة 30-40م3 سماد بلدي وتوزيعها جيداً قبل إجراء عملية الحرث.
- إضافة سوبر فوسفات 200-300كجم سوبر فوسفات.
50-100كجم لفدان.
- إضافة سلفات النشادر 100كجم للفدان.
- إضافة سلفات ماغنسيوم 25كجم للفدان.
- إضافة كبرتيت زراعي 50كجم للفدان.
كل الأسمدة السابقة يتم تجهيزها وحرثها في التربة مع السيلاج البلدي.
• أنسب ميعاد لزراعة البرسيم الحجازي من متصف سبتمبر حتي آخر أكتوبر.
• معاملة البذرة بالعقدين بمعدت 2كيس /فدان.
• تتم الزراعة بمعدل 25 كجم في الراضي الرملية ، 20كجم في الأرض التي تمت زراعتها قبل ذلك.
• تتم الزراعة بالسطارة أو البدار.
• يتم الري بعد الزراعة مباشرة ويحتاج الفدان يومياً إلي 25م3 من الماء وتزداد في الصيف إلي 30- 40 م3 يومياً حسب درجات الحرارة.