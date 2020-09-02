إقبال كثيف في المرحلة الثانية للتنسيق بجامعة عين شمس

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس، طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2020/ 2021، وسط اتباع إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرصا على سلامة وأمان الطلاب وأولياء أمورهم، والمشرفين على أعمال التنسيق.

وشهدت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، إقبال كثيف من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، وسط اجراءات احترازية مشددة اتخذتها الكلية، تحت رعاية الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية، لمنع التكدسات والتزاحم وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء تسجيل رغباتهم، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وكانت كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، جهزت 3 معامل للتنسيق الإلكترونى بطاقة 100 جهاز، كما وفرت مرشدين بالمعامل لتقديم النصح والإرشاد للطلاب، أثناء عملية تسجيل الرغبات.

واستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، حيث شهدت إقبالا كثيفا فى اليوم الأول للمرحلة الثانية، التى تستمر لمدة 5 أيام، حيث قامت الكلية بتجهيز 3 معامل للحاسب الآلى، تم توزيع الطلاب عليهم مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا، من قياس درجه الحرارة وتعقيم الطلاب والإلتزام بإرتداء الكمامات عند دخول القاعات، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وكل العاملين، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية.

آداب عين شمس: 3 معامل مجهزة لتنسيق المرحلة الثانية

وكانت الكلية، وفرت شاشات وبرشورات تم توزيعها على الطلاب تسهيلًا لهم في عملية مليء الرغبات وتوفيرًا للوقت والجهد.

وفى كلية الهندسة، تفقد الدكتور ضياء عبدالمجيد القائم باعمال عميد الكلية الهندسة معامل التنسيق الالكتروني بالكلية، التى شهدت إقبالاً شديد من قبل طلاب المرحلة الثانية، لتنسيق القبول بالجامعات لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية.

وأكد خلال جولته، أن إدارة الكلية حرصت على توفير كل الإمكانيات اللازمة للوقاية فى معامل التنسيق وتوفير فرق عمل لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور لتسجيل رغباتهم، وأماكن لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لمنع تزاحم الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم.

وأشار الدكتور محمد صبح المشرف العام على معامل التنسيق بالكلية انه تم تخصيص معملين مجهزين بعدد (100) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم فى تسجيل الرغبات.

وأشارت سيدة طه محمد الخولي مسئولة الإشراف على المعامل، إلى أن معامل التنسيق بالكلية، تستقبل الطلاب من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً طوال أيام التنسيق، بما فى ذلك أيام الأجازات، حيث بدأت المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى 5 سبتمبر.

ووسط إقبال متوسط من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية البنات للآداب والعلوم طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم.

وكانت كلية البنات، خصصت معملين مجهزين بعدد (40) جهاز حاسب آلى متصلين بشبكة الإنترنت وكذلك خصصت فريق عمل تم اختياره من ذوى الخبرة فى هذا المجال لخدمة الطلاب ومساعدتهم لتلبية احتياجاتهم فى تسجيل الرغبات، هذا بالإضافة إلى الإجابة على كل الاستفسارات والتساؤلات من قبل الطلاب والتساؤلات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.

وفى كلية الزراعة، تفقد الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، مكتب تنسيق القبول بالكلية، للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية، بالإضافة للاطمئنان على الطلاب المتقدمين وأن العمل والمعامل تسير بصورة منتظمة.

وأشارت الدكتورة زينب محمود منسق عام التنسيق بكلية الزراعة، إلى أن أعداد المتقدمين تتزايد بكثافة منذ الصباح الباكر، مؤكدة أن كل القائمين على معامل التنسيق الإلكتروني بالكلية، سينتظروا حتى ينتهى آخر طالب من تسجيل رغباته، حيث تستقبل الكلية الطلاب من كل المناطق المحيطة بالكلية، وبعضهم يأتى من مسافات بعيدة.