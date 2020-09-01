التعليم العالي: موقع التنسيق يعمل 24 ساعة لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الثانية، يعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، وذلك خلال المدة المحددة لتنسيق المرحلة الثانية 2020، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي شكاوى بشأنها حتى الآن.

التعليم العالي: تطبيق الإجراءات الاحترازية بمعامل التنسيق كاملة

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك متابعة مستمرة مع الجامعات المختلفة بشأن أعمال تسجيل الرغبات بمعامل التنسيق الإلكتروني، موجها أن هناك تشديدات مكثفة بضررة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح عطا أنه جرى فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري.