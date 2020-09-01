ضبط مصنع منتجات ألبان بدون تراخيص خلال حملة لإزالة التعديات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة على المباني المخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحويل المخالفات للنيابة العسكرية والإزالة الفورية، مشددًا على تطبيق القانون حيال المخالفين والعمل على ترسيخ هيبة الدولة، مع حث المواطنين أثناء عملية حصر المباني المخالفة على سرعة التقدم للتصالح تجنبا لإزالة المباني المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال المحافظ، إن الوحدة المحلية لمدينة المنيا، نفذت حملة إزالات مكبرة لعدد من المنازل المخالفة وأحد الأبراج المخالفة بحي جنوب المدينة، وجرى تنفيذ الإزالة الفورية للأدوار المخالفة، وأثناء الحملة ضبطت الوحدة المحلية مصنعًا للألبان بدون ترايص يزاول نشاطه الإنتاجي، وتم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المالك.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه بجانب تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون تسعى الوحدة المحلية لرصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات الصادرة عن الدولة، مؤكدا أن جهود الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم الحملات بصفة دورية.