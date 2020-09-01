محافظ سوهاج يصدر قرارا بحركة تنقلات محدودة في المحليات

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارا برقم 596 لسنة 2020م، بحركة محليات محدودة، شملت تكليف عاطف أحمد محمد الصمطي رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، خلفا لعلي يوسف أحمد، الذي جرى ندبه سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة القليوبية.

كما شمل القرار، تكليف عامر محمد محمد عوض، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، ووجه "الفقي" إلى ضرورة العمل من أجل راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم، بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وتنفيذ خطط المحافظة وتكثيف حملات النظافة والتموين، وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكثيف العمل فى ملفات إزالة التعديات والتصالح على مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن وقري سوهاج.