محافظ بورسعيد يتابع خطة تحويل سيارات البنزين إلى الغاز الطبيعى

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعى.

وعقد المحافظ اجتماعًا، اليوم، مع شركات "غاز تك، كار جاس، ومصر للبترول" في حضور قيادات المرور والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واستعرض "الغضبان" آخر الجهود المنفذة للبدء فى تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعى.

واستمع المحافظ لعرض تفصيلى عن الجوانب الفنية المتعلقة بمحطات التمويل بالمحافظة ومدى كفاءة كل محطة وقدرتها الاستيعابية من المواد البترولية والغاز الطبيعى، موجهًا إلى تشكيل لجنة تضم إدارة الحماية المدنية وإدارة المشروعات والإسكان للتعرف على قدرة المحطات الموجودة فى تقديم الخدمات فى إطار تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وكذلك أسلوب وإمكانية التطوير لمحطات تمويل السيارات.

وأكد المحافظ أن الخطة تهدف لتقديم الخدمات فى كل مكان، والاستغلال الأمثل لكافة محطات البنزين، لافتًا إلى ضرورة البدء فى تطوير المحطات التي تخدم أكبر قدر من المواطنين والحركة المرورية.