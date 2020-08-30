حملات لإزالة الإشغالات بمناخ بورسعيد

نظم حى المناخ ببورسعيد، عدد من الحملات، لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات بنطاق الحي، بإشراف الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

مرت الحملة، بامتداد شوارع عبدالهادى الحديدى، وكسرى، و23 ديسمبر.

وأكد رئيس حي المناخ، أن الحملات مستمرة يوميا، لرفع الإشغالات والحواجز والبردورات التي يستخدمها البعض، وحجز أماكن للسيارات.

وأوضح بكرى، أن الحملات مستمرة تباعا في كل مناطق الحي، بمشاركة فريق العمل بالإدارات المعنية بالحى.