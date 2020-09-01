أول تعليق من إيساف عقب الحكم بحبسه: الأمر متروك لله ولقضاء بلدي النزيه

نفى الفنان إيساف تعليقه على الحكم الصادر ضده بالاعتداء على ضابط وأستاذ جامعي، بعد أن قامت بعض المواقع الإخبارية بنشر تصريحات له استمدوها من صفحته الشخصية.

وقال إيساف في بيان (على بعض المواقع خبر تعليقي على خبر الحكم الصادر ضدي، خبر ردي ده خبر كاذب لأن البوست ده أنا كاتبه بتاريخ قبل تاريخ خبر الحكم الصادر ضدي بيوم، لأني كمواطن مصري يثق في قضاء بلده ده مش هيكون أدائي في الرد أبدا، وللعلم أنا أصلا لايوجد تعليق واحد عن لساني مع أي اعلامي في أي إعلام ولا أي سوشيال ميديا فياريت المواقع دي تبطل ظلم وخافوا ربنا شوية الدنيا مش دايمة وياريت تحترموا مهنتكم ومهنيتكم شوية (بعض المواقع) كلامي محدد جدا أهو، والأمر الآن متروك لله تعالي أولا وأخيرا ثم لقضاء بلدي النزيه).

وقضت محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.