إيساف يعلن وفاة أحد أقربائه بكورونا

أعلن المطرب إيساف عبر حسابه على "انستجرام" وفاة أحد أقاربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19.

وكتب إيساف "“أيامنا بقت مرعبة وأتمنى ماحدش يقولي خليك إيجابي والشعارات دي عشان مش وقتها، أنا إنسان ربنا خلق ليّا مشاعر وأحاسيس بتتأثر بكل اللي حوالينا، وكل اللي حواليا مرعب وغامض ومخيف ومافيهوش إلى الآن أي بريق أمل غير صبرنا اللي ربنا مثبتنا عليه”.

وأضاف "وعلى سبيل الإحباط والخوف الحالي، توفي قريب ليا وغالي عليا بفيروس كورونا وللأسف أسرته كلها من زوجة وابن اتصابوا بنفس المرض، ربنا يلطف بيهم ويرحم المتوفى، خوفي مش من المرض لكن على اللي حواليا، وبالمناسبة أنا شخص في الأساس كله مرح وطاقة وإيجابي جدًا ومحارب مهما كنت بقابل انكسارات في حياتي.. مش ضعيف ولا إن شاء الله هضعف”.