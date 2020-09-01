الأقصر تُعاود استقبال زوارها بعد قرار استئناف حركة السياحة

استأنفت محافظة الأقصر، حركة السياحة، اليوم، بعد تواصل بين المحافظ، المستشار مصطفى ألهم، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدعم القطاع السياحي والعاملين به عبر إعادة النشاط السياحي والمساعدة في إنعاش اقتصاد المحافظة.

واستقبل معبد الكرنك، اليوم، وفداً سياحياً من أوكرانيا، يضم 23 سائحاً، وصلوا مدينة الأقصر قادمين من الغردقة، في إطار رحلات اليوم الواحد، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف الحركة السياحية بالأقصر، وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويستفيد حاليًا من قرار استئناف النشاط السياحي بالمحافظة، الفنادق الثابتة والمتاحف والمعابد، مع عودة سياحة اليوم الواحد من الغردقة، وسياحة البالون الطائر، وفقًا للمعايير والإجراءات التى وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمة، والتشغيل الآمن وفقًا لضوابط وزارة الصحة.

ومع بداية استئناف أنشطة السياحة الثقافية، شددت السلطات في المحافظة على ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية.

"الوطن" استعرضت أبرز الإجراءات والاشتراطات التي ستنفذها الأقصر، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بالقطاع السياحي بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم وأبرزها الآتي:

1- خفض الإشغالات في كل المرافق إلى 50% بدايةً من البالون والفلوكات النيلية، والمتاحف والمناطق الأثرية.

2- إلزام أصحاب "الحناطير" براكببين اثنين، وبالنسبة للجمال والخيول اقتصار الجولة على راكب واحد فقط.

3- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء، ومفتشي الآثار.

4- قياس درجة حرارة العاملين يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يجري اكتشافها.

5- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف، حفاظَا على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

6- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

7- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

8- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط)، وعدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فرداً (لحين إشعار آخر).

9- إلتزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع إلتزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل إستخدام، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية.

10- وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة - 100 زائر/ ساعة بالمتاحف، ومن 10 إلى 15 زائرا لزيارة مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).

في ذات السياق، قال ثروت عجمي، الخبير السياحي، إنه تقرر فتح رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وغيرها لزيارة المواقع الأثرية والعودة مرة أخرى، لافتًا إلى أن هذا القرار أثلج قلوب العاملين بالقطاع السياحى بالأقصر بعد توقف 5 أشهر.

وأضاف عضو مجلس غرفة شركات السياحة بمحافظة الأقصر، أنه تم التواصل بين المستشار مصطفى إلهم والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لبدء فتح الرحلات السياحية للأقصر بداية من أول سبتمبر المقبل، أسوة بـ3 محافظات في المرحلة الأولى، وهي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأكد "عجمي" أن القرار جاء بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المدينة، ووقف نزيف الخسائر التى تعرض لها كافة العاملين المرتبطين بالقطاع السياحي.

وأكد محمود حساني، مدير عام السياحة بالأقصر، أن المديرية أخطرت كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالمنشور رقم 39 لسنة 2020 الخاص بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة على المنشآت السياحية لعودة تشغيلها، في ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 الخاص بالسماح بالأنشطة السياحية والثقافية اعتباراً من غدًا، الثلاثاء، الموافق 1سبتمبر من العام الجاري.

وأضاف أن المديرية منحت شهادات الصحة والسلامة لعدد 23 فندقًا ثابتًا و11 مطعمًا للتشغيل بدءاً من غدًا الثلاثاء، بنسبة إشغال 50%، مع الإلتزام بعدم فتح قاعات الأفراح والحفلات بالفنادق وكذلك كافة قاعات المناسبات داخل الفنادق وخارجها، والإلتزام بارتداء الكمامة وعدم استخدام الشيشة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وحال مخالفة التعليمات، يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة السياحية.

وأشار إلى أن أي منشأة سياحية ترغب في استقبال السياح، يجب أن تتقدم بطلب رسمي لغرفة المنشآت الفندقية، لبدء فحص المنشأة للتأكد من مدى تطبيقها للمعاير الدولية للسلامة والصحة الغذائية والمهنية، المعتمدة من مجلس الوزراء في ظل جائحة فيروس كورونا " كوفيد– 19".

من جانبه، تقدم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بالتهنئة لكافة العاملين فى قطاع السياحة بعودة تشغيل حوالى 90 % من المنشآت السياحية ودوران عجلة العمل مؤكداً أهمية الإلتزام بالضوابط العامة، وبما جاء بفحص الشركة المعتمدة، وأيضًا الإلتزام بنسبة الإشغال الفندقي، وشدد على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة المستمرة للمنشآت السياحية التي حصلت على موافقات التشغيل لضمان الإلتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة السياح والعاملين.