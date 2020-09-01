رسميا.. عباس أبوالحسن وتميم يونس يتهمان الطبيب باسم سمير بالتحرش

تقدم عباس أبوالحسن وتميم يونس، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدكتور باسم سمير، بتهمة التحرش بالرجال.

وكتب "عباس" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبوالعينين وكيلا عن عباس أبوالحسن عباس محمد وتميم حافظ أحمد يونس وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته (باسم سمير) طبيب أسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال بيانا، أكد فيه "أن هناك حملة مضللة لا تمت للواقع بصلة هدفها التشهير به عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا".