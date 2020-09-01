محافظ المنيا: "لن نخسر شبرا من الأراضي الزراعية وسنتصدى للمخالفين"

أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية، اليوم، برفقة نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، زارا خلالها المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركزي أبوقرقاص وملوي، لمتابعة إستقبال وتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وإنتظام سير العمل والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين.

وتابع المحافظ، انتظام العمل بالمركزين وإقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وكلف المحافظ رئيس مدينة أبوقرقاص بزيادة عدد الموظفين وأجهزة الحاسب الآلي وتخصيص استراحات خاصة للمواطنين، مشدداً على عدم إنهاء العمل إلا بعد قبول طلبات المواطنين المتقدمين للتصالح.

وشدد المحافظ، على تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بالتصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا إنتهاء عصر البناء على الأراضي الزراعية: "لن نخسر شبرا من الأراضي الزراعية"، وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها تقف بكل قوة لحسم تلك القضية، ولفت إلى أن الدولة طرحت العديد من المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين حتى لا يتم التعدي على الأراضي الزراعية.

والتقى المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين، واستمع لملاحظاتهم، وأكد أن أخر موعد لسداد جدية التصالح بنسبة الـ 25% لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقي طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع في التوجه الى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح وسداد 25% من قيمة التصالح، قبل إنتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى إستلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح احمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي، والعقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة ودكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص.