رئيس جامعة القاهرة: فرع الخرطوم جاهز لبدء العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جاهزية الجامعة فرع الخرطوم لبدء العمل بها وبدء العام الدراسي وتحديد خطة جديدة، كاشفًا عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة فرع الخرطوم مرة أخرى.

وأكد "الخشت"، خلال حوارها مع كاميرا إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أنه سعيد بالاتفاق القائم بين الحكومة المصرية والأخرى السودانية على عودة جامعة القاهرة فرع الخرطوم مرة أخرى.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن سعادة زملاءه الجامعيين بعودة العمل مرة أخرى لفرع الخرطوم يكشف مدى حب المصريين للشعب السوداني، مؤكدًا أنهم رحبوا ترحيبًا كاملًا بعودة العمل لفرع الخرطوم، حيث إنهم عرضوا المساعدة للعودة اليها سريعًا.

وأوضح أن جامعة القاهرة فرع الخرطوم أنشئت عام 1986، مؤكدًا أنه استمر العمل بها خلال الفترة الماضية بقوة كبرى، حيث إن تخرج منها العديد من كبار القادة وأصحاب المناصب الرفيعة في السودان سواء في القضاء والمجالات العلمية والمجالات التجارية.

ويُذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن ترحيبه بعودة الدراسة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم في العاصمة السودانية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة للسودان الشقيق، وما تم تأكيده في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة دائمًا وأبدًا تضع إمكانياتها في خدمة أبناء الدول الشقيقة وخاصة السودان التي تربطها بمصر علاقات أخوة تاريخية.