رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير تشيلي في مصر لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلي لدى مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة وجامعات دولة تشيلي، بحضور نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقنصل تشيلي في مصر.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة قامت بعقد شراكات دولية مع جامعات عالمية كجامعة بنسلفاينا وكاليفورنيا وموناش وكامبريدج، بالإضافة إلى العلاقات الدولية مع عدد من الجامعات الصينية واليابانية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الانفتاح على الثقافات العالمية أحد مسارات التعاون مع تشيلي، مشيرًا إلى أن ثقافات أمريكا اللاتينية تشكل محورًا حضاريًا في التاريخ العالمي.

وقال السفير بابلو أراريان، إنه يتطلع إلى إتاحة المجال لباحثي وطلاب دولة تشيلي للدراسة داخل جامعة القاهرة والاطلاع على الثقافة المصرية، مشيرًا إلى رغبته القوية لتعاون جامعات تشيلي مع جامعة القاهرة في المجالات المختلفة.

الانفتاح على الثقافات العالمية أحد مسارات التعاون مع تشيلي.. وثقافات امريكا اللاتينية تشكل محورًا حضاريًا في التاريخ العالمي

وتناول اللقاء احتفال الحكومة في تشيلي بمناسبة مرور 500 عام على رحلة ماجلان والتي مرت خلال مضيق ماجلان (جنوب أمريكا)، وطلب سفير تشيلي أن يرشح رئيس جامعة القاهرة أسماء علماء أو باحثين ممن لهم إسهامات علمية وأفكار بناءة عملت على إحداث تغيير في المجتمع أو في مجالاتهم.

وأشار سفير تشيلي إلى أن حكومة دولته ستقوم باختيار اسم من المرشحين وتكريمه في مقر السفارة ثم سيسافر العام المقبل ليتم تكريمه من قبل رئيس تشيلي.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استقبل، في فبراير الماضي، رئيس البرلمان التشيلي وعدد من نواب البرلمان التشيلي، لتحقيق مزيد من التعاون التعليمي والثقافي مع مصر، وإتاحة المجال لباحثي وطلاب دولة تشيلي للدراسة داخل جامعة القاهرة والإطلاع على الثقافة المصرية.