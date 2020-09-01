عبدالغفار: سنضمن جودة المناهج وصحة الطلاب بنظام "التعليم الهجين"

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي المقبل سيبدأ في 17 أكتوبر، حيث سيتميز بتطبيق نظام التعليم الهجين، الذي يجمع بين الحضور والحصول على المناهج الدراسية من خلال التعليم عن بعد.

وأضاف "عبدالغفار" خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "أرسلنا دليلًا إرشاديًا لكل الجامعات لاتباع الآليات المطلوبة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي يتابع هذا الأمر مع رؤساء الجامعات".

وتابع: "نعمل للحفاظ على الصحة وجودة التعليم لذلك سنطبق نظام التعليم الهجين، والفصل الدراسي الثاني كان تجربة على إمكانية نقل المعارف والعلوم من خلال نظام التعليم عن بعد، وساعد على ذلك، أن الدولة تحركت على طريق رفع البنية المعلوماتية بالجامعات قبل أزمة كورونا، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكة العنكبوتية بالجامعات".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق في الاجتماع الأخير مع وزير التعليم العالي، على دعم تطوير البنية التحتية للجامعات بتصديق مالي وصل إلى 4.7 مليار جنيه، لدعم نظام الجامعات الذكية.