تفاصيل جريمة مقتل طبيب روض الفرج: ذبحته وسرقت 1500 جنيه وموبايل وساعة

10 دقائق فقط، هي مدة جريمة قتل الطبيب عاطف عزمي، داخل شقته في روض الفرج، بحسب ما سجلته كاميرات المراقبة، التي ساهمت في كشف منفذ الجريمة، الذى تسلل إلى منزل المجني عليه، بعدما أخبره بأنه زوج الخادمة، وعندما أطمئن الطبيب وفتح له باب الشقة، فوجئ بالمتهم يشهر سكينًا في وجهه، ويطالبه بمبلغ مالي 20 ألف جنيه.

لم يمهل القاتل الطبيب، الذي بدأ في الاستغاثة بالجيران، فعاجله بعدة طعنات قاتلة، حتى سقط على الأرض، وبعدها تمكن من ذبحه واستولى على مبلغ مالي قدره 1500 جنيه، وجده في دولاب غرفته وهاتف محمول وساعة يد وفر هاربًا.

24 ساعة فقط، ونجحت أجهزة الأمن في كشف هوية الجاني من خلال كاميرات المراقبة، التى سجلت واقعة دخول القاتل للشقة، وبمواجهته أعترف بتفاصيل جريمته بقوله: "كنت محتاج فلوس وطلبت منه يراضيني ورفض، عشان كده خططت لقتله، بعد ما عرفت كل حاجة عن الشقة من مراتي اللي شغالة خدامة عنده".

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة، وتحفظت النيابة على الكاميرات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب الوفاة رسميًا.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن مشرحة زينهم تسلمت جثمان الطبيب عاطف عزمي يوسف جورجي، الذي كان يقيم في روض الفرج، وتم تشريح الجثمان بناء علي قرار النيابة العامة بالتشريح لمعرفة سبب الوفاه وصرحت بالدفن.

وأضاف المصدر، أنه تبين من خلال الصفة التشريحية للمتوفى أنه يبلغ من العمر 68 سنة، ومصاب بجرح ذبحي بالرقبة وهو الذي تسبب في الوفاه كما تبين عدم وجود إصابات أخرى وتم كتابة التقرير المبدئي بسبب الوفاة، وجار إرساله النيابة العامة.

وأشار المصدر والتقرير النهائي بسبب وفاة المجني عليه سوف يتم الانتهاء منه وإرساله للطب الشرعي خلال أسبوعين.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا بالعثور على طبيب مقتولا داخل شقته بمنطقة روض الفرج، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عاطف عزمي يوسف جورجي، 68 سنة طبيب وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناه.