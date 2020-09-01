نائب محافظ سوهاج يبحث ميكنة الخدمات الحكومية بالديوان العام

عقد الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا بحضور اللواء محمد عزي، مدير مشروعات المحليات ببرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد سامح زكريا، مسئول مشروع تطوير المحليات لمحافظة سوهاج بالوزارة، وعدد من أخصائيَ الدعم الفني والتدريب، ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

وأوضح نائب محافظ سوهاج، أن الاجتماع جاء في إطار مشروع ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي بالديوان العام، مشيرا إلى تخصيص عدد من الموظفين للتدريب على المنظومة وإدخال البيانات الخاصة بكل إدارة تمهيدا لميكنة الديوان.

وأكد "القاضي" أهمية المركز التكنولوجي بالديوان في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، من خلال خدمة شباك الشهر العقاري، موجهًا إلى ضرورة التعاون والإلتزام بالتدريب الذي سيخضع للتقييم من قبل اللجنة الفنية والعرض على السيد المحافظ، وأوصى نائب المحافظ بتنظيم دورات تدريبية على كيفية استخدام الحاسب الآلي للعاملين من غير ذوي الخبرة بهدف تكوين قاعدة بيانات للمحافظة تنفيذًا لتوجهات الدولة فيما يخص التحول الرقمي وميكنة الخدمات .

وقال اللواء محمد عزي، إن الوزارة بصدد التحول إلى إتاحة خدمات المحليات إلكترونيًا بصورة تدريجية، بما يضمن تقليل الإحتكاك المباشر بين المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل طلب الإيصال المميكن بدلًا من الإيصالات الورقية، ورفع كفاءة العاملين، وتوحيد المستندات والرسوم الخاصة بالخدمات، وتوفير مدخليّ بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للمساعدة في إدخال بيانات الكم المتراكم .