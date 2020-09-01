محافظ كفر الشيخ يكرم الثانية مكرر في الدبلومات الفنية

كرّم محافظ كفر الشيخ، الطالبة ندى محمد السيد محمد، الحاصلة على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية بمجموع 511 درجة، بنسبة 92.91%، بمدرسة دسوق الزراعية.

وقرر المحافظ إجراء عملية جراحية في القلب لوالد الطالبة، وقدم الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة، على جهودهم المبذولة في النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

وأعربت الطالبة عن سعادتها بتكريم المحافظ لها وإهتمامه بها، مشيرة إلى أنها فخورة بهذا التكريم، وأهدته لوالدها ووالدتها اللذان وفارا لها الأجواء المناسبة للتفوق.

جاء ذلك بحضور عمرو الببيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والمهندس محمد السبكي ، مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، ووالد الطالبه محمد السيد محمد سعد.