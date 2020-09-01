"الحضور نص الأسبوع".. خطة التواجد بالجامعات في العام الدراسي الجديد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نسبا للتعلم والحضور وجهاً لوجه إلى التعلم عن بعد في العام الجامعي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر، حيث تصل نسب الحضور لنصف الأسبوع فقط.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسب الحضور المقررة لطلاب الكليات العملية ستكون أكثر قليلاً من الكليات النظرية والإنسانية والأدبية، ولكن القاسم المشترك هو الاعتماد على نظام "التعليم الهجين" خلال العام الجامعي الجديد.

وأضاف "عبدالغفار"، في تصريح لـ"الوطن"، أن نسب الحضور في الكليات العملية في التعلم وجهاً لوجه ستتراوح بين 60 إلى 70%، فيما أن التعلم عن بعد سيتراوح بين 30 إلى 40%.

"عبدالغفار": نسب التعلم عن بعد تتراوح بين 30 إلى 50% في منظومة "التعليم الهجين"

وأوضح أن الكليات النظرية والإنسانية والأدبية، سيتراوح نسب الحضور ما بين 50 إلى 60%، فيما أن التعلم عن بعد سيتراوح بين 40 إلى 50%.

وأشار "عبدالغفار"، أن نسب الحضور ستتحدد في كل كلية طبقاً للمحتوى المعرفي والمهاري المطلوب تحقيقه في المقررات للقطاعات المختلفة.