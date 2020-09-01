 في نقاط ..ملامح خطة التعليم الجامعي في العام الدراسي الجديد 2020

أقر المجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي، الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث تبدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتي الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

و اعلن المجلس على الموافقة على تطبيق مقترح تطبيق التعليم الهجين للعام الدراسي الجديد 2020-2021.

وتستعرض " الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات عن خطة وزارة التعليم العالي للعام الدراسي الجديد:

1ـ المقرر أن يتم تطبيقه خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021.

2ـ نظام التعلم الجديد يقوم على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وتم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعي مع إشارة بعض العلماء في الخارج إلى أنه "النموذج التقليدي الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعي الجديد للتعلم".

3ـ بنود الخطة تشمل إجراءات تقييم كل جامعة للبنية التحتية لديها، وموقف الانتهاء من كافة التجهيزات ومتطلبات البنية التحتية لمراكز الاختبارات الإلكترونية وتذليل أية عقبات تعوق سرعة إنجاز الأعمال.

4ـ المخطط توريد الأجهزة المطلوبة خلال شهر سبتمبر المقبل.

5ـ الانتهاء من إنشاء وحدة الاختبارات الإلكترونية بالجامعة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 18 إبريل 2020

6ـ تنفيذ مشروع الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الربط والإنترنت في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركة المصرية للاتصالات.

7ـ تتضمن الخطة تجهيز المادة العلمية للعام الدراسي الجديد بواسطة أعضاء هيئة التدريس المنوط بهم تدريس المقررات التعليمية

8ـ تحديد عدد الساعات المعتمدة، والأهداف العامة والسلوكية، والمحتويات النظرية والعلمية، والجدول التدريسي للمقرر عن طريق التعليم عن بعد أو وجها لوجه.

9ـ الدرجات المخصصة للمقرر وطريقة وموعد التقييم؛ وذلك لإعلانها للطلبة ليكون الطالب على دراية شاملة لما هو مطلوب منه تحصيله في كل من التعلم عن بعد ونظام التعليم من المقر

10ـ إعداد المحاضرات مع تسجيل صوتي لشرح المحاضرات استعدادا لرفعه للطلاب على LCMS في الموعد المحدد بكل محاضرة طبقا للجدول الدراسي للمقرر.

11، توفير المصادر العلمية المحلية والعالمية المرتبطة بالمحتوى العلمي على الانترنت مثل موقع "بنك المعرفة المصري.

12 ـ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الفيديوهات والصور والنصوص التي تم الاستعانة بها في المقرر

13ـ تجهيز الواجبات والأنشطة والمشاريع العلمية والبحثية التي يمكن أن تعد من وسائل التقييم المستمر للطالب

14ـ الخطة تشمل تجهيز الجداول الدراسية بالتكامل التام بين كل من التعليم عن بعد والتعليم بمقر الجامعة

15ـ يتم تقسيم الطلبة لمجموعات تدريسية صغيرة ويكون الحضور في الكليات العلمية والكليات النظرية لأيام محددة، سيتم إعلانها.

16- التعقيم الدوري الشامل للمنشاءات و القاعات و المدرجات للفصول الدراسية .

17- وضع الجداول الدراسية بما يحقق التباعد الإجتماعي بين الطلاب و تقليل فرص الإختلاط .

18- إتباع جميع الإجراءات الإحترازية في الكشف الدوري و الكشف على الطلاب أثناء الدخول للمقرات التعليمية و التنسيق مع مستشفيات الطلبة والجامعية الإستعداد لأي طؤاري.

19- إلزام الجميع بالحرم الجامعي إرتداء الكمامات أثناء تواجدهم بالجامعات و الراغبين في الدخول للجامعة لأي أمر ما، ويمنع الدخول دون إرتداء كمامة لأي شخص .

20- تقليل فرص التواجد الجماعي و الإحتكاك المباشر بين الطلاب خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والحفلات وغيرها .