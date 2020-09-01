مطالبات بتطوير تطبيق «شارك 2030» لتعزيز التواصل الحكومي مع المواطنين

لاقى تطبيق "شارك 2030" الذي أطلقته وزارة التخطيط، على الهواتف المحمولة، قبل أسابيع، بغرض التفاعل بين المواطن والحكومة المصرية، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء الحكومية، ومعدلات تنفيذ المشروعات، إلى جانب تلقي مقترحات بمشروعات من المواطنين، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.

التطبيق المتاح على للهواتف المُشغلة بنظام "الآندرويد" حصل على تقيم "4.4 من 5" ويسمح بتصفح المشروعات وفقًا للمحافظة، وتقييم ما تم إنجازه من هذه المشروعات، من خلال متابعة معدلات الإنجاز بالمقارنة بين المستهدف تنفيذه وما تم تنفيذه بالفعل، فضلًا عن إتاحة فرصة للمواطن بإرسال المقترحات لتسليط الضوء على الاحتياجات المحلية، التي بدورها تختلف من محافظة لأخرى.

ويضم التطبيق 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، ليندرج تحت كل منهم بعض البرامج التنموية ومؤشرات قياس الأداء المرتبطة بتلك الأهداف، وبالتالي يمكن التعرف على مؤشرات الأداء من خلال كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والمشروعات من خلال المحافظة التي يقيم بها كل مواطن.

أحد المواطنين، ويدعى محمود عادل، أعرب عن رضاه عن التطبيق، وقال في تقيمه: "ممتاز جداً.. بس ياريت اقتراحات المشروعات يكون عليها رد.. عشان كل حد قام بتقديم اقتراح يعرف الاقتراح وصل لحد فين.. وشكراً للجميع على هذا التطبيق الرائع".

أما يوسف إبراهيم يوسف، فقال: "خطوة مهمة على الطريق الصحيح ورفع الوعى المجتمعي وترسيخ الشفافية لدى المواطنين".

حسام جلال، مواطن أخر، أعرب عن رضاه عن التطبيق، قائلاً: "ممتاز لانه يعطينا المؤشرات والمعايير والنسب التى نعمل عليها فى كل المراكز او القرى. نتمنى أن يوضح المشروعات الصغيرة للقرى وكيفية تنفيذها والاليات لذلك، فى ظل الإمكانيات المتاحة، منظومة التميز والعبور لـ٢٠٣٠ تستحق منا المزيد من التعلم لأنها تجربة حديثة على الجمهور والناس. دمتم فى تقدم".

أما أحمد سالم، فيرى أنه: "تجربة رائدة في مجال التواصل الإلكتروني المجتمعي ولكن ما هي آلية التعامل مع المبادرات التي تخص وزارت أخرى".

البعض أيضاً عبروا عن رغبتهم في تطوير التطبيق، ومنهم عصام فوزي، فيقول: "جميل تمنياتي لكم بالتوفيق بس مش عايز يدخل بالحساب الشخصي" بينما يضيف محمد ناجي: "برنامج محترم بس أنا بعت مقترح وردوا عليا علي gmail إن المقترح بتاعي بيتدرس وأعطوني كود أتابع به ولكن أنا مش عارف هتابع فين".

"أنطوني بطرس" يضيف قائلاً: "عند الدخول لمعرفة المشاريع لا توجد صور لهذه المشاريع تعطى معلومات حول ذلك" مطالباً بإضافة صور أو مجسمات للمشروعات.