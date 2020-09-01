التعليم الأزهري: مناهج العام الجديد تفاعلية وندرس تسليم تابلت للطلاب

أكد مصدر مسئول بقطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر ينفذ خطة تطوير شاملة لرفع المستوى التعليمي وتطوير المناهج، وستستمر حتى تطوير كافة نواحي التعليم الأزهري الأساسي.

وأضاف لـ"الوطن" ، أن قطاع المعاهد سيحول جميع المناهج إلي مناهج تفاعلية العام المقبل، وهناك لجنة لتطوير المناهج لا يتوقف عملها نهائيا طوال العام، وأنه يجري بحث استعدادات العام الدراسي الجديد ووضع تصور لحضور الطلاب وتوزيع المناهج.

وأوضح أنه يتم دراسة توزيع تابلت علي الطلاب لتطوير مهاراتهم ورفع قدرتهم علي التعامل مع المناهج التفاعلية الجديدة، وأنه سيجري تكثيف دورات تطوير أداء المدرسين حتي يستطيعوا التعامل مع المناهج الجديدة، وأن الأزهر مستمر في خطته الشاملة للتطوير.