انتهاء امتحان الثانوي الأزهري بالأقصر.. و"التعليم": لا شكاوى

تفقد أحمد عبادي، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، وعبدالعظيم المهندس، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الثانوية الأزهرية 2019/2020، بلجنتي بنين الأمير وفتيات الدير بإسنا شرق ولجنتي بنين وفتيات أرمنت الوابورات.

وأدى طلاب القسم الأدبي وعددهم 2441 طالبا وطالبة، الامتحان اليوم، في مادة النحو وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب والعاملين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبادي، خلال الجولة، استقرار الأوضاع بامتحانات الثانوية الأزهرية، مشددا على تهيئة الجو المناسب للطلاب، وعدم وجود شكاوى.