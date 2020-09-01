"عوض" عن إزالات رأس البر: "العقارات مطلة على النيل.. والشقة بمليوني جنيه"

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه جرى إزالة عدد من العقارات المخالفة براس البر كآخر إزالة في الموجة 16، مشيرةً إلى أن هذه العمارة شهدت أنشطة مثل الكوافيرات والكافيهات، وأن الأسر بهذه العمارات مقتدرة كانت تعيش في شقة واحدة وأجرت بقية الأدوار.

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "منحناهم أكثر من فرصة لإخلاء هذه الأماكن لأنها تعديات على أملاك الدولة وهو تعدٍ على حق الشعب، وبدأت التعديات بالكافيتريات، وفي عام 2012 تطورت إلى عمارات تكونت من أكثر من دور".

وتابعت: "هذه الأراضي تطل على النيل في أفضل مكان براس البر، وحذرناهم منذ 6 أشهر وطالبناهم بالإخلاء، وبمساعدة مديرية الأمن والقيادات التنفيذية من المحافظة أخرجنا الأسر بشكل آمن وإنساني وأخرجوا متعلقاتهم الشخصية دون مشاكل لأنهم يعلمون أنهم متعدون على أراضي الدولة، وهدمنا 4 عمارات على النيل وعمارة أخرى في شارع 101".

وأردفت: "الناس مترموش في الشارع، وبعضهم عنده أماكن بديلة والآخر استأجر في أماكن أخرى لأنهم مقتدرون ماليًا، والشقة في المنطقة متقلش عن 2 مليون جنيه".