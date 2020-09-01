100 طالب على الأقصى في المحاضرة.. خطة تقسيم الطلاب بالجامعات 2020

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نسب للتعلم والحضور وجهاً لوجه إلى التعلم عن بعد في العام الجامعي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر، حيث تصل نسب الحضور لنصف الأسبوع فقط.

وقالت الوزارة، أن الخطة تهدف إلى تقسيم الطلاب و تناوب أوقات التدريس للحد من الكثافة الطلابية و لمراعة التباعد الإجتماعي و تتمثل في الآتي:

50 طالبا في "الكليات العملية".. و100 في "النظرية"

1ـ تقسيم الطلاب إلى مجموعات طلبة تدريسية صغيرة تعتمد على طبيعة الكلية نظرية أو علمية، حيث يتم تقسيم طلاب كل دفعة إلى مجموعات صغيرة 50 طالبا على الحد الأٌصى في الكليات العلمية، و100 طالب على الحد الأقصى للكليات النظرية.

2- تقسيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل قسم إلى مجموعات الطلبة التدريسية المختلفة.

3ـ أوقات الدراسة ، ويوزع التدريس في الكليات على جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء على أن يكون التطبيق في الكليات كالآتي:

* كليات القطاع الصحي و كليات الهندسة والكليات العملية ، يثبت كل جدول لمجموعة تدريسية على ثلاثة أيام أسيوعيا " سبت ، أثنين ، أربع "، أو " احد ، ثلاثاء ، خميس"، من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء

*الكليات النظرية : يثبت جدول كل مجموعة تدريسية على يومين أسبوعيا" سبت ، ثلاثاء "، أو" أحد ، أربعاء"، أو " إثنين ، خميس "، من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً.