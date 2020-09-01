أولى الدبلومات تطلب منحة: "مرض خالتي حرمني من الثانوي العام"

ناشد والد الطالبة فاطمة الزهراء كامل الأطرش، بمحافظة الدقهلية، وزير التعليم العالي توفير منحة دراسية لها بعد حصدها المركز الأول علي الجمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية بمجموع 466 درجة بالمدرسة الثانوية الصناعية بنات بالمطرية.

وقال "الأطرش" إن ابنته عاشت قصة كفاح بدأت بعدم تحقق رغبتها في الالتحاق بالثانوية العامة، لظروف مرض خالتها بمرض سرطان الدم: "كانت فاطمة تسافر لمسافة 60 كيلو لمنزل خالتها لرعايتها ما تسبب في عدم حصولها على مجموع يؤهلها للثانوية العامة".

وأضاف: "رأيت دموع ابنتي وحزنها، ولأنى موظف بالتربية والتعليم لا أملك إلا راتبي لم أستطع إلحاقها بالثانوي الخاص لمصاريفه الباهظة" وأشار إلي التحاقها جبرًا بالتعليم الفني، فاجتهدت وبتوفيق الله كانت الأولى على الإدارة في الصف الأول وكذلك الصف الثاني ووفقها الله في الصف الثالث بحصدها المركز الأول على الجمهورية، مؤكدًا أنها ترغب في دراسة الهندسة أو الفنون التطبيقية.