مدير "حياة كريمة": تخصيص 8 مليارات جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة ومستشار وزير التضامن، إن مبادرة "حياة كريمة" تم إطلاقها في بداية عام 2019 لتحسين مستوى معيشة السكان في القرى الأكثر فقرا عبر تحسين خدمات التدخل بالبنية التحتية ورفع الكفاءة والتطوير وتوفير مسكن آمن، والدفع بقوافل طبية هناك لإجراء عمليات جراحية وتوفير أطراف صناعية بشكل مجاني.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المبادرة تساعد في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة تمكين اقتصادي عبر مشروعات التربية الحيوانية وغيرها، موضحا أن المبادرة تستهدف أفقر ألف قرية فقيرة في المرحلة الأولي، وتم العمل في 134 قرية ضمن المبادرة الأولي وتم تخصيص 2.4 مليار جنيه، وفي المرحلة الثانية صدرت توجيهات من رئيس الجمهورية بزيادة أعداد القرى لـ220 قرية ومتوقع أن تصل حجم الاستثمارات في البنية التحتية 8 مليار جنيه، ستساهم الوزارة فيها بـ1.5 مليار جنيه.

وأكد أن معايير استهداف القرى الأكثر فقرا تأتى عبر اختيار القرى وفق بيانات علمية وحديثة وآلية اختيار لا يوجد بها أي تدخل شخصي من أعضاء مجلس نواب، وتم الرجوع لقاعدة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفق بياناتهم الحديثة، وتم استخراج قائمة بأفقر ألف قرية مصرية في 16 محافظة: "80% منهم من محافظات الوجهة القبلي"، مشيرا إلى أن هناك معايير خاصة بالوزارة لمعرفة الأشخاص المستحقين، حيث أن هناك قرى متفاوته في نسب الفقر، وفي هذا الإطار يتم إعداد قائمة مدرج بها تلك أسماء الأكثر احتياجا، ومن ثم يتم العودة للوحدات المحلية والتصديق بأن تلك المباني ليست ضمن مخالفات البناء: "تركيزنا في المبادرة على الأسر الأكثر احتياجا، ونقدم مساعدات لجميع المحتاجين من أهالينا في القرى الأكثر فقرا".