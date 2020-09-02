"العلاج بالفن" دبلومة فريدة للطب النفسي: شروط التقدم لها بتنسيق 2020

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تتميز بوجود العديد من البرامج التعليمية المتميزة، سواء كان في مراحل البكالوريوس أو الدبلومات، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة لا يألوا جهدا في التطوير المستمر، لمختلف القطاعات، لما لها من أهمية قصوى، في رفع التصنيف العالمي للجامعة، وجذب الطلاب الوافدين.

وتابع، أن برنامج دبلومة " العلاج بالفن"، الموجود بكلية التربية الفنية، متاح للطلاب منذ سنوات للدراسة بمراحل الدراسات العليا، مشيراً إلى أن التخصص، يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية ونفسية وتشخيصية علاجية، مضيفا أن الفن بمثابة لغة فريدة يتيح للإنسان إسقاط ما بداخله من مكونات داخلية، لا يستطيع التعبير عنها لفظيا في أغلب الأوقات.

عميد تربية فنية: نهدف لإعداد الكودار المتخصصة في العلاج النفسي

وأوضح الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن مع الإهتمام المتزايد لمجال العلاج بالفن وتطبيق برامجه بالمؤسسات المختلفة التي تعمل على خدمة الفرد مؤخرا، أصبح من الضروري أن يعد المعالج بالفن إعدادا أكاديميا وعلميا مناسبا، حيث أنشئت العديد من الأقسام المختلفة الخاصة بالتخصص، في العديد من الجامعات الأوربية والأمريكية.

وأضاف عميد الكلية، أن الكلية أنشأت القسم، لتأهيل الكوادر كأحد الأهداف المستقبلية التي تشهدها كلية التربية الفنية، والاستجابة لمتطلبات سوق العمل محليا ودوليا، مؤكدا أن فرص العمل لخريجي الدبلومة، متوفرة في كل مكان، نظرا للانتشار الواسع للمراكز الطبية النفسية في مصر والعالم.

شروط التقدم للدبلوم:

- الحصول على درجة البكالوريوس في التربية الفنية والتربية النوعية وكليات الفنون، وما يعادلها أو كليات التربية، أقسام علم النفس والصحة النفسية والطب النفسي.

الهدف من الدراسة:

- التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بالعلاج بالفن.

- التعرف على المضمون الفلسفي والنظري والتطبيقي للعلاج بالفن.

-ممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال الفن.

-إجادة التواصل مع بعض الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.

متطلبات نيل الدرجة:

-تكون متطلبات نيل الدجة الدبلوم حيب الخطة الدراسية للكلية.