مجلس جامعة المنيا يوافق على إنشاء جامعة أهلية لخدمة أبناء الصعيد

قرر مجلس جامعة المنيا في اجتماعه الطارئ، اليوم، الموافقة على البدء في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء "جامعة المنيا الأهلية" على مساحة 41 فدانًا بمدينة المنيا الجديدة، لتكون امتداداً للجامعة الأم لتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، إن "جامعة المنيا الأهلية" ستضم تخصصات جديدة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتتماشى مع وظائف المستقبل، في تخصصات العلوم الإدارية، والتخطيط العمراني، والعلوم الصحراوية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام والعلاقات العامة، والعلاج الطبيعي، والطب، والصيدلة، مؤكداً اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء الجامعة الأهلية على الأرض المخصصة لها.

وقدم مجلس الجامعة رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه غير المسبوق لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تخرج من رحم الجامعات الحكومية، مثمنين دور الدولة في استغلال الأراضي التي تمتلكها الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية تخدم أبناء الصعيد.

وناقش المجلس دراسة النظم القانونية، ودراسة الجدوى، والرسوم المبدئية، لطبيعة العمل وآلياته بـ"جامعة المنيا الأهلية" بحيث تكون وفقًا لأحدث النظم العلمية المتطورة، وتخصيص وكيل مُؤسس للجامعة الأهلية ذى خبرة عالية بالإنشاءات، والرسوم التنفيذية، وإعداد اللوائح الداخلية للكليات الجديدة، حيث كلف المجلس الدكتور أبوهشيمة مصطفي السيد، الأستاذ بكلية الهندسة، ورئيس قسم الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بمهام الوكيل المُؤسس للجامعة الأهلية الجديدة.

واعتمد المجلس خلال جلسته الطارئة إضافة المواد الخاصة بنظام الدراسة بالتعليم الهجين، وتقييم الطلاب به، باللوائح الداخلية بشئون الطلاب بجميع كليات الجامعة وبرامجها المتميزة.