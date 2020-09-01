رئيس التحرير

محمود مسلم

روسيا ترصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

الجانب التركي لم يرصد أي انتهاكات

كتب:

أ ش أ
08:49 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي باللجنة المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، رصد 3 انتهاكات للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات.

ذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن الانتهاكات، وقعت في محافظتي حلب (2) واللاذقية (1)، موضحًا أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أي عمليات إنسانية في الأراضي السورية.

اقرأ المزيد:

وفد من سوريا يزور روسيا لتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالحل السياسي

شويجو: روسيا تدرس إرسال منظومات دفاعية جديدة ضد "درون" إلى سوريا

البنتاجون: انتهاكات روسيا ضد القوات الأمريكية في سوريا غير مقبولة

الاتحاد البرلماني العربي: نقف إلى جانب سوريا في الدفاع عن سيادتها