البترول: غلق مزايدة التنقيب عن الذهب خلال اسبوعين

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لغلق مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بعد أسبوعين بحلول يوم 15 سبتمبر ، والتي طرحت في مارس الماضي ومن المقرر غلقها في سبتمبر 2020.

وكانت وزارة البترول قد مدت مدة غلق المزايدة 3 اشهر حيث كان من المقرر غلقها في منتصف يوليو الماضي، إلا انه تم اتخاذ قرار مدها من قبل القيادة السياسية نظرا للظروف التي مر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا وايقاف حركة الطيران في الدول.

وقامت هيئة الثروة المعدنية خلال الشهر الماضي بتعديل المناطق المطروحة للمزايدة عن طريق حذف 5 مناطق من المزايدة.

وكشف الموقع الإلكتروني للهيئة أنه جرى تعديل المناطق المطروحة للمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، التي طرحت وزارة البترول في مارس الماضي والتي من المقرر غلقها بعد شهر واحد.

و أعلنت "البترول" في وقت سابق عن تحقيقها كشفاً تجارياً جديداً للذهب فى منطقة "إيقات" بصحراء مصر الشرقية، باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية بحد أدنى، بنسبة استخلاص 95%، وبإجمالي استثمارات على مدار السنوات العشر القادمة تقدر بأكثر من مليار دولار.

وقد أبدت شركات عالمية للتنقيب عن الذهب رغبتها في المشاركة في مزايدة الذهب حاصة بعد التعديلات التي أجرتها الدولة علي قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية الخاصة به للتسهيل علي المستثمرين وزيادة جذب الاستثمار دون تعقيد، خاصة وان الصحراء الشرقية تحتوي علي العديد من الكنوز التي لم يتم اكتشافها حتي الأن.