رئيس "الباطنة" بعين شمس: أي طالب يعاني أعراض تنفسية ميروحش المدرسة

علق الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة في كلية طب جامعة عين شمس، عن عودة الدراسة مرة أخرى، في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن كورونا فُرض على الجميع بأسلوب مختلف، مؤكدًا أن التباعد الجسدي هو المنطق الرئيسي للوقاية من الفيروس، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "تن".

وأضاف "عقبة"، أن التليفزيون سيكون له دور في العملية التعليمية الفترة المقبلة، ويجب على الطلاب أن يعتادوا على طريقة البحث كونها كانت طريقة التقييم في الفترة الماضية، مناشدًا أي طالب يعاني من أعراض تنفسية عدم الذهاب إلى المدرسة، فزيادة الإصابات حاليًا ناتجةعن التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار رئيس أقسام الباطنة في كلية طب جامعة عين شمس، إلى أنه يجب اتباع كافة الإجراءات اللازمة، الفحص الحراري، التباعد الجسدي، وتوفير أماكن لغسيل الأيدي بداخل المدارس.