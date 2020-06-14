قسم الباطنة بعين شمس: مصر ما زالت على الخط الصاعد لمنحنى كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر ما زالت على الخط الصاعد للمنحنى المتعلق بفيروس كورونا، حيث يتم تسجيل حالات يومية يحدث بها بعض الزيادات لكن الملحوظ أمس أنه تم تسجيل عدد من الوفيات هو الأعلى على مدى الفترة الماضية، ما يدفعنا لضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة للسيطرة على أعداد الإصابات.

وأضاف "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، على قناة extra news، أنه لا يوجد نظام واحد لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، حيث يتحتم تفصيل العلاج لكل مريض بحسب حالته، إذ توجد حالات لا تظهر بها أعراض أو هناك حالات متوسطة وشديدة وبسيطة، كما أن بعض الحالات تعاني من أمراض مصاحبة أو مزمنة، لافتا إلى أن البروتوكول العلاجي هو مجموعة من الإرشادات للعلاج.

وتابع رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: "لازم الناس تنسي حكاية البروتوكولات، إحنا كأطباء لما نيجي نتعامل مع المرضى بنتعامل مع كل واحد على حسب حالته وظروفه الصحية، الصغير غير الكبير والحامل غير اللي مش حامل وفي نفس الوقت كبير السن أو اللي بيعاني من أمراض مزمنة بنضع هذا في الاعتبار كمان استجابته أو موانع استخدام الدواء بتخلينا نحط دة في بالنا ونستخدم العقاقير المناسبة لكل حالة، عشان كدة مفيش حاجة اسمها بروتوكول واحد ينفع لكل الناس".