ماكرون: القوى السياسية اللبنانية تعهدت بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تلقى تعهدات واضحة من مختلف القوى السياسية اللبنانية، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة الدكتور مصطفى أديب في غضون أيام قليلة، لن تتجاوز 15 يومًا، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية.

وأكد ماكرون - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بمقر السفارة الفرنسية ببيروت في ختام زيارته إلى لبنان - أن جميع الأطراف السياسية اللبنانية، بمن فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، التزمت أمامه بـ "خريطة طريق" واضحة قوامها المضي قدمًا في الإصلاح.

وأوضح ماكرون أن "خريطة الطريق تتضمن إدارة الدعم اللازم الذي يصل إلى لبنان عقب الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري، وإعادة بناء الميناء والأحياء المتضررة في العاصمة بيروت، وإصلاح قطاع الكهرباء وكذلك القطاع المصرفي، وتحقيق استقلال القضاء، والتدقيق في حسابات البنك المركزي اللبناني، ومكافحة الفساد، ومنع التهريب عبر الحدود".

وشدد ماكرون على أن خريطة الطريق من وضعها القادة السياسيون والقائمون على الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، وأن الحكومة الجديدة المرتقبة ستعمل على تنفيذها وستتبنى كافة بنودها في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب، مؤكدا أن جميع الأطراف السياسية اللبنانية في البرلمان تعهدت أمامه بتنفيذ بنود "خريطة الطريق".

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا والمجتمع الدولي لن يقوما بمنح لبنان "شيكًا على بياض" وأن لبنان عقب تشكيل الحكومة في فترة 15 يومًا، سيكون أمامه 6 أسابيع للبدء في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، قائلًا: "استمعنا في السابق لكثير من الوعود والتي لم تتحقق على مدى عشرات السنين".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن دور بلاده هو البحث عن دعم دولي للبنان، مضيفًا: "أنا أتعهد بحشد الدعم الدولي للبنان، إذا جرى تحديد مجمل المسئوليات وتنفيذ التعهدات التي التزم بها المسئولون السياسيون اللبنانيون، فهم أيضا على المحك".