رشا مهدي عن زيارة ماكرون لفيروز: رئيس دولة عظمى في حضرة فيروز

عبرت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن سعادتها الشديدة بزياره الرئيس الفرنسي ماكرون لأيقونة الغناء العربي فيروز.

وكتبت رشا: "ياللي بتسأل عن قيمة الفن.. ‏رئيس دولة عظمى في حضرة فيروز! اسم الرئيس مش مهم.. كان فيه رئيس قبله وهيكون فيه بعده.. بس فيروز الأغنية العربية واحدة لا قبلها ولا بعدها".

ونشرت الفنانة فيروز، مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته لها أمس الاثنين، في منزلها، فور وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر صفحات منسوبة لها على مواقع التواصل.

كانت الفنانة اللبنانية فيروز أهدت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

ونشرت راشيل مكرم مراسلة قناة الجديد، فيديو لحارس الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يحمل هدية فيروز له.وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي ويعتبر صوتها بمثابة موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها.

والتقى ماكرون بفيروز في منزلها عقب وصوله إلى بيروت للمرة الثانية، خلال أقل من شهر، كي يحث السياسيين المنقسمين في لبنان على حل لأسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، والتي فاقمها انفجار مدمر شهده مرفأ بيروت هذا الشهر.