فيديو.. نهى العمروسي في لقاء قديم: ابنتي محافظة وبتصلي الفرض بفرضه

في حديث قديم للفنانة نهى العمروسي مع الإعلامية نادية حسني بقناة دريم، للحديث عن قضية تعاطيها المخدرات، قالت إن ابنتها نازلي مصطفى وقتها كانت هادئة وكانت قوية وعند ثقتها فيها.

وقالت إن ابنتها نازلي من النوع المحافظ وتصلي الفرض بفرضه، وإنها من نوع الشخصيات الهادئة.

وأكدت الفنانة نهى العمروسي في تصريحها لــ"الوطن"، صحة عقد الزواج المتداول لابنتها، موضحة أن زوجها هو أحد المتهمين في "قضية فيرمونت".

وتابعت: "زوجها واحد من المتهمين، وكان ضحك على بنتي واتجوزها من ورايا وهي عندها 21 سنة، لأنها كانت بتحبه وكانوا مع بعض في المدرسة، وسابته من سنة".

ووعدت الفنانة نهى العمروسي بالكشف عن مفاجآت كبيرة في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"، بعد القبض على عدد من الأشخاص ومن بينهم ابنتها نازلي مصطفى كريم.