الديهي يعنف نهى العمروسي بسبب قضية "فيرمونت": بنتك بتدعم المثليين

وصف الإعلامي نشأت الديهي، قضية اغتصاب جماعي لفتاة في فندق "فيرمونت" الشهير، بأنها أخطر قضية أخلاقية منذ تسعينات القرن الماضي، موضحًا أن "فضيحة الفيرمونت" تشبه قضية "لوسي أرتين" والتي أطاحت بأسماء كبيرة في الدولة، معربًا عن دعمه للنيابة العامة في جهدها "الخارق"، ونهجها للحفاظ على الأسرة المصرية، وتطهير المجتمع وإعادة ترتيب أولوياته.

وانفعل الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، بعد تناوله تصريحًا منسوبًا للفنانة نهى العمروسي، إثر القبض على ابنتها عقب اتهامها في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفيرمونت"، موضحًا أنه يقدر مشاعر الأب والأم وخوفهم على أبنائهم، لكن لا أحد يهدد الدولة.

وتابع: "هي البلد دي هفية ملهاش صاحب؟ ، اضبطوا التصريحات بتاعتكم شوية، وكمان ابنة الفنانة التي ألقي القبض عليها، تضع على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي علم قوس قزح، الخاص بالمثلية الجنسية".

وكانت الفنانة نهى العمروسي، علقت على اتهام ابنتها نازلي مصطفى، في "قضية فيرمونت"، قائلةً: "عندي كلام هيفجر الدنيا أقسم بالله ماهسكت"، مشيرةً إلى أن أهالي المغتصبين "لفقوا لابنتها التهمة مستخدمين نفوذهم".