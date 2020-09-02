"الكهرباء": نهتم بمشروعات الربط والتصدير إلى أوروبا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء، وأكد الوزير، خلال استقباله أوسامو تانيهاتا، مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المصرى اليابانى فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، على عمق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشار «شاكر» إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير جميع الخدمات، من إنتاج ونقل وتوزيع، لافتاً إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول العام القادم، وإلى أكثر من 42% بحلول 2035.

وأوضح أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط مع الأردن وليبيا والسودان، وكذلك مع قبرص واليونان، فضلاً عن تصدير الكهرباء إلى أوروبا.

وأبدى «شاكر» ترحيبه بالتعاون مع شركة ماروبينى اليابانية فى مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه، فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا. من جانبه، أشاد مدير شركة ماروبينى اليابانية بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين.