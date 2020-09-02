"إيفيه" أغضب شريف منير من معجب: "علشان متتسرعش يا فنان"

نشر شريف منير، صورة تجمعه بأحمد السقا وأحمد رزق وعلق عليها كاتبا: "آدي يا سيدي الفنانين.. عايشين في الفتّه.. وبيصيفوا.. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة.. وسايبين الناس في الحَر والقرف.. حرام عليكم.. حِسّوا بالناس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين"، ما أدى إلى غضب عدد كبير من المتابعين.

وتعليقا على هذه الصورة، علق أحد المتابعين بصورة كوميدية بإفيه من مسرحية كده أوكيه، المشهد الذي جمعه مع هاني رمزي فكتب: "المايوة ده م عند عمي محمد بتاع محطة الرمل"، ليرد منير عليه بحدة شديدة فكتب: "صح هو قالي إن هدومك وغياراتك الداخلية بتجيبها من عنده.. وقالي كمان إنك بتشتري الحاجات دي مستعملة.. بتبقى رخيصة زيك كده بالظبط.. يابن الإيه يا ناصح".

وأدى ذلك الأمر إلى انتقاد العديد له، وأن شريف يقصد دائما تعنيف الجميع.