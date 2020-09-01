كلاكيت تاني مرة.. شريف منير: ليه تزعل من التعليقات لما ممكن تقدم بلاغ

جدد الفنان شريف منير تهديده بالملاحقة القضائية ضد من يكتبون تعليقات بألفاظ خارجة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفنان شريف منير قد نشر عبر حسابه الخاص بـ"انستجرام" صورة تجمعه بكل من الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد رزق، معلقًا عليها بسخرية ممن يهاجمون الفنانين، قائلًا: "آدي يا سيدي الفنانين.. عايشين في الفتّة.. وبيصيفوا.. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة.. وسايبين الناس في الحَر والقرف.. حرام عليكم.. حِسّوا بالناس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".

وفي الوقت الذي انهالت عليه تعليقات المتابعين، هدد شريف منير بأنه سيلاحق قضائيًا من يكتبون تعليقات بألفاظ خارجة، قائلا: "كل الناس اللي شتمت أو مُستفزة من كلامي ومش طيقاني.. أنا مبسوط جداً منهم.. لأنهم بيدّوني فرصة عظيمة أنضّف بيها صفحتي من القاذورات، والسفالة اللي بيقولوها".

وأضاف: "أنا بتّريق على نفسي.. أنا طبعاً حُر.. بس المقصود إني أفلتر زبالة البشر من الحاقدين أصحاب النفوس الشريرة".

وهذه ليست المرة الأولى في عام 2020 التي يصطدم فيها شريف منير مع متابعيه، حيث واجه في شهر يونيو الماضي، تنمرًا ضد ابنتيه بعد نشره صورة تجمعهما على موقع انستجرام، وفوجئ بتعليقات مسيئة لهما، وكتب "أنا إمبارح نزلت صورة بناتي الصغيرين ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة جرحوني وجرحوا بناتي، وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم طلبوا منّي أمسح الصورة فمسحتها".

وتابع "لكن أنا نزّلتها تاني، لأن شوية الهمج المتخلفين دول مش هما اللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه.. وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني، لو تعدّى حدوده، هاخد الإجراء القانوني ضده اللي بيوصل للسجن أحياناً".

وأكد شريف منير، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد المسيئين فى تعليقاتهم على صورة ابنتيه، التي شاركها عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.