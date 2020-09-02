فيديو.. عمرو دياب يطرح أغنية مهرجان عبر قناته بـ"يوتيوب"

طرح الفنان عمرو دياب، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، فيديو كليب أغنيته "مهرجان"، التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

وصور عمرو دياب الفيديو كليب من آخر حفلاته، التي أقامها في الفترة الأخيرة على أحدى شواطيء الساحل الشمالي.

وكان عمرو دياب، طرح عبر قناته الرسمية على يوتيوب كليب أغنيته "زي ما انتي"، التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة، لأغنياته عن طريق حفلات المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية، وذلك على شواطيء الساحل الشمالي.

"زي ما انتي"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، وحققت نجاحا كبيرا عند طرحها في ألبوم سهران.

ومن ناحية أخرى، مازالت أغنية "أماكن السهر" للهضبة، تحقق نجاحا كبيرا يوما بعد الآخر، حيث قارب عدد مشاهداتها على موقع يوتيوب من 7 ملايين مشاهدة، خلال الأسبوع الأول من طرحها.