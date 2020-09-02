شريف منير عن كومنت مايوه من محطة الرمل: "وصلولي اعتذاري مرة أخرى"

علق أحد المتابعين لشريف منير عن صورته الأخيرة مع أحمد السقا وأحمد رزق بإفيه لهاني رمزي من مشهده مع منير بمسرحية "كده أوكيه فكتب: "المايوة ده م عند عمي محمد بتاع محطة الرمل" ليغضب شريف منير ويظن أن هذا الشاب يسخر منه فرد عليه بأسلوب حاد ليوضح الشاب أنه يقصد الإيفيه من المسرحية.

وتواصل "الوطن" مع شريف منيروقال أنه لا يقصد أن يرد بعنف وأنه إعتذر له وأضاف أنه يكرر إعتذاره وأن من يقرأ كلامه ويعرفه يوجه له الإعتذار بالنيابة عنه مرة أخرى.

وكان شريف منير شارك بصورة أثناء قضاء الإجازة الصيفية برفقة أحمد رزق وأحمد السقا على أحد الشواطئ، موجهًا رسالة ساخرة إلى الجمهور، إذ فضل التحدث على لسان البعض الذين يرون في حياة الفنانين رفاهية زائدة، متهكمًا من صورتهم ويقول "الفنانين عايشين في الفتة".