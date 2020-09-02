الخارجية: مصر تحرص على التنسيق مع الأمم المتحدة لحل أزمة ليبيا سياسيا

قال المستشارأحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن لقاء السفير سامح شكري وزير الخارجية مع مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا، تناول التصورات الأخيرة والعديدة التي تشهدها الساحة الليبية على الجانب الميداني أو السياسي، للوصول حل تهدئة للمنازعات في ليبيا، كما أن اللقاء تطرق لفرص التوصل لحل سياسي للأزمة الليبة.

وأوضح "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "Extra news"، أن سامح شكري، أكد على دعم القاهرة لأي خطوات تدفع نحو التهدئة في ليبيا، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي، موضحًا أن تواجد مصر في ليبيا، يتمثل في دعم لحل سياسي يحفظ وحدة ليبيا، وسلامة حدودها الإقليمية، بالإضافة إلى استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن بعثة الأمم المتحدة، تلعب دور هام جدًا في الوصول لحل سلمي وسريع في الأزمة الليبية، ينهي الصراع في ليبيا، موضحًا أن مصر تدرك مدى الدور التي تقوم به الأمم المتحدة في هذا الشأن، كاشفًا عن حرص مصر على الاستمرار في التنسيق مع البعثة من أجل الوصول لحل سياسي.