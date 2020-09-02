"النقض أيدت الأحكام": محطات قضية مقتل الطفل يوسف العربي

قضت محكمة النقض، أمس الثلاثاء، بتأييد حكم السجن 7 سنوات لمتهمين اثنين، في قضية مقتل الطفل يوسف العربي، بأكتوبر عام 2017، وأدانت المحكمة المتهمين بجريمتي حيازة السلاح، والتسبب في وفاة المجني عليه.

وتستعرض "الوطن"، أبرز محطات القضية في التقرير التالي:

- 17 مايو 2017: أصيب الطفل يوسف العربي بطلقة نارية من مصدر مجهول استقرت في رأسه، وسقط مضرجا في دمائه.

- 26 مايو 2017: تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحديد 4 متهمين، ألقت القبض على إثنين منهم، وهما عريس كان يحتفل بزفافه ويطلق النار من سلاح آلي وأحد أقاربه، بينما ظل ضابط مفصول ونجل عضو سابق بمجلس النواب هاربين حتى اليوم، وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة القتل الخطأ وحيازة سلاح ناري دون ترخيص.

- 29 مايو2017: أعلن الأطباء وفاة الطفل يوسف العربي، متأثراً بإصابته، وأمرت النيابة بدفنه بعد تشريح جثته.

- 6 نوفمبر2017: انتهت النيابة العامة من إعداد قائمة أدلة الثبوت في القضية، وأحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات باتهامات القتل والإصابة الخطأ وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

- 19 نوفمبر 2017: تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، ملف القضية من النيابة العامة.

- 4 ديسمبر2017: حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 ديسمبر لبدء محاكمة المتهمين أمام جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة.

- 10 ديسمبر 2017: عُقدت أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ 4 في القضية، بمقر محكمة القاهرة الجديدة.

- 13 مايو 2018: عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، 3 متهمين في قضية قتل الطفل يوسف بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، ومتهم رابع بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه.

- تقدم المتهمان الهاربان "ضابط ونجل عضو مجلس النواب" بطلب إعادة إجراءات محاكمة، وسرعان ما قدما طلبا لرد المحكمة.

- 27 نوفمبر 2018: قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف رفض طلب المتهمين لرد هيئة المحكمة، وغرمتهما مبلغ 4 آلاف جنيه.

- 15 يناير 2019: استأنفت محكمة الجنايات إعادة محاكمة المتهمين بعد رفض طلب الرد.

- 13 مايو 2019: تغيب المتهمان عن الحضور الجلسة، فأصدرت المحكمة قرارها باعتبار الاحكام الغيابية الصادرة بسجنهما 7 سنوات قائمة، قبل ان يمثلا مجددا امام المحكمة التي عاقبتهما بالحكم نفسه.

-1 سبتمبر 2020 : أيدت محكمة النقض الحكم الصادر على متهمين اثنين بالسجن، وتنظر في ديسمبر المقبل الطعن المقدم من متهمين اخرين.