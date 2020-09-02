والدة يوسف بعد تأييد حبس قاتلي نجلها: "نام وارتاح يا حبيبي حقك رجع"

"لا بديل عن الانتصار".. شعار رفعته مروة قناوي، في قضية مقتل طفلها يوسف سيد العربي، الذي فاضت روحه إلى بارئها، عن طريق رصاصة أطلقت في فرح أقيم على أحد أسطح العمارات المجاورة لميدان الحصري، بعد أن شهد الفرح إطلاق نار بشكل عشوائي، ساعية وراء حق نجلها إلى أن تحققت العدالة.

لم يكن سعي الأم خلف حق صغيرها الذي سالت دماءه دون ذنب، مجرد شعارات أو جمل تفوهت بها، بل حولته لأفعال حينما أضربت عن الطعام في يناير من العام الماضي، حتى حكم على المتهمين بالسجن 7 سنوات، قبل أن يحدث طعن على الحكم، وإعادة إجراءات للقضية، حتى أعلنت المحكمة، مساء أمس، رفض الطعن وتأييد حكم الحبس للمتهمين لتسدل الستار على القضية.

مروة: يوسف هو الملهم ليا.. وأتمنى تكون قضيته هي الأخيرة من نوعها

بصوت يملؤه الفرح، عبرت "مروة" عن سعادتها برجوع حق نجلها وحبس المتهمين، بعد أن راودها الخوف من قبول النقض أو تخفيف الحكم عليهم، ولكن بعد رفض الطعن سيقضي الجناة العقوبة كاملة.

"مفيش حاجة تشفي غليلي، بس العقوبة ريحت قلبي شوية"، هكذا عبرت والدة يوسف عن شعورها بعد تأكيد حبس الجناة، حيث كانت تلك المرحلة آخر درجة للتقاضي، مؤكدة على أنها ملتزمة بالقانون، "دلوقتي بس هقدر ارتاح بعد ما أديت مهمتي في القضية"، حسب حديثها لـ لوطن.

تأمل أم يوسف أن يتغير بعض أحكام قنون القتل الخطأ وتسميته بالأخص، ليكون "قتل بسيط" لأن مفهموم الخطأ يتيح لأصحاب السلاح استخدامه، كما أن تغليظ عقوبته لتتعدى الـ10 سنوات، سيحجم استخدانم الأسلحة في المناسبات، ويحافظ على العديد من الأرواح لمن في عمر يوسف، "الجناة اتحبسوا 5 سنوات، 2 لقتل إبني و3 لحيازة سلاح، فهل يعقل أن يكون خرق القانون عقوبته أقسى من قتل النفس؟".

جزء من العقوبة على المتهمين هو التعويض، تلك القضية التي من الكقرر أ ترفعها والدة الطفل يوسف كجزء متأصل من العقوبة، وقلبها يمتلأ بالأمل، "عاوزه اللي حصل يعلم الناس درس ويكون سبب إنه ميحصلش كده لحد تاني".

احساس الانتصار ظهر في نبرة "مروة"، ولكنه لم بكن الأهم بالنسبة لها على حد قولها، "الأهم من الاتصار فكرة عدم الاستسلام للنفوذ عشان الجناة كان منهم ظابط ستابق وابن عضو مجلس شعب، أنا تغلبت على ده، وبقول لكل الناس اللي ليه حق يطالب بيه وميخافش، إحنا في دولة قانون وحقك هييجي".

ووجهت الأم المكلومة رسالة لولدها الذي فقدته دون حيلة منها، "شكرا يا يوسف، انت البطل في الحكاية دي، وأنت الملهم بتاعي إني أتمسك بحقك، نام وارتاح يا حبيبي حقك رجع".