رانيا منصور تنتهي من تصوير "أسود فاتح": "استنوني في أكتر دور تعبت فيه"

انتهت الفنانة رانيا منصور، من تصوير دورها بمسلسل "أسود فاتح"، وشاركت جمهورها مجموعة صور من الكواليس.

ودوّنت "رانيا"، تعقيبًا على صور الكواليس: "فركش تصوير مسلسل أسود فاتح حتوحشوني أوي كلكم، وقعدتنا مع بعض يا بنات، وقاعدة البحر عند أوضة نانسي وخروجة السلم، والحظر في الكورونا، والحظر بعد الانفجار، وذكريات كتير حتفضل بعد تصوير المسلسل دا حيوحشني لبنان وأهل لبنان، ونفسي المرة الجاية لما أرجع ترجع لبنان اللي كلنا نعرفها".

وتابعت: "حتوحشني أوي يا كريم، وبجد شكرا إنك استحملت توتري، شكرا جدا أستاذ علي، وشركة الإنتاج المحترمين جدا سيدرز آرت برودكشن، أستاذ صادق الصباح محدش، قصر معانا في أي حاجة رغم الظروف الصعبة جدا اللي عدت على المسلسل".

واستكملت: "مبسوطة أوي إني اشتغلت في المسلسل دا وربنا يكتبلنا النجاح يا رب، استنوني في دور آية، الدور دا أنا بحبه جدا، أكتر دور عملته وتعبت فيه، حتعرفوا بعدين لما تشوفوا المسلسل، حتوحشني آية أويط،

"أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، رانيا منصور، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.