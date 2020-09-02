خبير إعلام: أعداء الوطن على السوشيال ميديا لديهم دعم مالي كبير

أكد الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، أن العلاقة بين الإعلام التقليدي والرقمي، أصبحت علاقة تنافسية.

وأشار "شمس الدين"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن أعداء الوطن على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوموا بإدارة المشهد الرقمي بصورة احترافية، ولديهم ميليشيات إلكترونية، ودعم مالي كبير، وتنظيم دقيق.

وأوضح أن الشباب هم الشريحة الأولى، التي يخاطبها أعداء الوطن، مضيفًا: "إذا أرادت الدولة المصرية أن تواجه أعدائها على المنصة الرقمية، فعليها تنفيذ ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والمنصة الرقمية، والرد على الشائعات"، لافتًا إلى أن وزير الإعلام لديه مشروعين هامين في هذا الصدد.

وأضاف الخبير الإعلامي، أن العالم كله أصبح يتجه إلى الهاتف المحمول حاليًا وتحويله لوسيلة إنتاج رقمية حديثة: "إذا قامت الدولة باستخدام الأشخاص المؤثرين في المجالات المختلفة في نشر الفكر الصحيح ومواجهة الشائعات، ستنقل الدولة في منطقة أخرى".

وأكد الخبير، أنه يجب أن تكون هناك جهة تقوم بإدارة "التريند"، على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتريند عليها، لصالح الدولة المصرية مثل التجربة البريطانية.