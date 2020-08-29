السيسي يشيد بوعي رواد "السوشيال ميديا" بقضيتي السد الإثيوبي والأزمة الليبية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للشعب المصري على وعيه، لافتًا إلى أنه تابع ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التطورات التي تتم في الأزمات الكبيرة في الفترة الأخيرة، وخصوصا على الحدود الغربية وملف السد الإثيوبي.

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية: "المصريون كانوا خائفين من أن تتورط مصر، وأنا أقدر هذا الأمر، وهذا يعني أن الشعب أصبح منتبهًا وحريصا وقلقًا على إنجازاته وقواته المسلحة وقلقًا من الانزلاق في أي إجراء قد لا يكون في صالحنا".

ووجه الرئيس السيسي، رسالة إلى شباب مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا: "تصدوا معنا بنشر مزيد من الوعي في قضية مخالفات البناء".